Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Bilim Merkezi ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde 'Evrenin Doğumu ve Ölümü' başlıklı bilimsel konferans düzenlendi.

DENİZLİ (İGFA) - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Melek Sözkesen Konferans Salonu'nda düzenlenen, öğrenciler ve akademik personelin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, konuşmacı Dr. Umut Yıldız tarafından evrenin oluşumu, kozmik süreçler ve modern kozmolojinin temel kavramları bilimsel bir çerçevede ele alındı.

Katılımcılar, evrenin başlangıcından olası sonuna kadar uzanan süreçlere ilişkin güncel bilimsel yaklaşımlar hakkında kapsamlı bilgiler edinme imkanı buldu. Dr. Umut Yıldız, temel bilimler alanında farkındalığın artırılması amacıyla evrenin gizemlerine dair paylaştığı bilimsel değerlendirmelerle katılımcıları derin ve ufuk açıcı bir bilim yolculuğuna çıkardı. Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.