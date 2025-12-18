Muğla Milas Belediyesi ilçe genelinde doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas'ta uzun zamandır devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları nedeni ile ilçenin birçok mahallesindeki sokak ve caddelerde yol bozulmaları meydana geldi.

Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde kolları sıvayan Milas Belediyesi, yoğun bir ekiple sahaya inerek tamirat çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

FARKLI ALANLARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Milas'ın dört bir yanında gerçekleşen çalışmalarda granit tamiratları, parke tamiratları, parke kaplama, yeşil alan düzenleme ve roadmix tamiratları yapılıyor. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı ve hummalı çalışmaların gerçekleştiği alanlar olan Menteşe Caddesi'nde granit tamiratları, Güneş Mahallesi'nde Doğalgaz parke tamiratları, Akkent koruluk alanda parke kaplama ve yeşil alan düzenleme çalışmaları, doğalgaz kazılarından dolayı bozulan yollarda ise roadmix tamiratları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Mahallelerde kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme yolların bakımları da yapılarak düzgün bir hale getiriliyor. İlçemizin ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol tadilatları kısa süreler içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten ekipler vatandaşların güvenilir ve konforlu yollarda seyahat etmeleri için yoğun çalışmaların gerçekleştirileceğini ifade etti.