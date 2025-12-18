Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki üst düzey yöneticileri ziyaret ederek ticaret, gümrük işlemleri, sınır kapıları ve bölge ekonomisine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Genel Sekreter Erdem Başak, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette; Keşan ve bölgesinin ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki mevcut durumu ele alınırken, üyelerden gelen istek, talep ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'a verdikleri destek ve katkılar dolayısıyla teşekkür edilirken, misafirperverliği için de memnuniyet dile getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞATIROĞLU'NA ZİYARET

Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İpsala UMAT Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akalın ile birlikte, T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette; Keşan TSO'nun yürüttüğü çalışmalar, üyelerin sınır ticareti ve gümrük işlemlerinde yaşadığı sorunlar, İpsala Sınır Kapısı başta olmak üzere bölgedeki gümrük kapılarında hizmet etkinliğinin artırılması ve iş dünyasının beklentileri ele alındı. Ayrıca lojistik kapasitenin güçlendirilmesine yönelik projeler ve kamu-özel sektör iş birliği konuları değerlendirildi.

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRÜ RECEP KOŞAL İLE GÖRÜŞME

Heyet, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal'ı da ziyaret etti. Görüşmede; sınır ticareti, gümrük sahalarında yaşanan güncel durumlar, İpsala Sınır Kapısı ve diğer gümrük kapılarında güvenlik ile hizmet etkinliğinin artırılması konuları gündeme geldi.

Ayrıca gümrük muhafaza hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi ile kamu kurumları ve özel sektör arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA GÜMÜŞ'E ZİYARET

Keşan TSO heyeti, son olarak T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'ü ziyaret etti. Ziyarette; İpsala Gümrük Kapısı başta olmak üzere bölgedeki gümrük işlemlerinin işleyişi, altyapının güçlendirilmesi, ticaretin hızlandırılması ve sınır kapılarının bölge ekonomisine katkısının artırılması konuları ele alındı.

İhracat ve ithalat süreçlerinde yaşanan güncel uygulamalar, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek iş dünyasının daha etkin hizmet alabilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, ziyaret edilen tüm kurum ve yetkililere nazik ev sahiplikleri ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.