Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de özellikle kayak sezonunda yaşanan parklanma sorununu çözüme kavuşturdu. Buna göre Kartepe Teleferik'te Derbent istasyonunun yanına inşa edilen otoparkın ardından 598 araç kapasiteli otopark da kullanıma hazır hale geldi. Derbent istasyonunun yanı başındaki 6 katlı otopark, yoğun geçmesi beklenen kış sezonu öncesinde hizmete girdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan ve Türkiye'deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiği ile vatandaşlar, Derbent'ten Kuzuyayla'ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşıyor. Teleferiğe olan ilgi nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu katlı otopark sayesinde köklü çözüme kavuşacak. Teleferik ile Derbent'ten Kuzuyayla'ya teleferik ile çıkmak isteyen vatandaşlar, araçlarını rahat ve güvenli bir şekilde katlı otoparka park edebilecek.

MODERN VE SAĞLAM BİR YAPI

Hem estetik hem de işlevsel açıdan Kartepe'ye değer katacak olan katlı otopark, geniş oturma alanları, sağlam yapısal özellikleri ve enerji verimliliği sağlayan teknolojik donanımlarıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli beton, çelik ve diğer dayanıklı malzemelerle yapılan otopark, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunuyor. Ayrıca çevre dostu özellikleriyle sürdürülebilirlik açısından da örnek teşkil ediyor. Proje ile şehrin ulaşım altyapısına ve bölgenin araç park sorununun çözülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

OTOPARK 598 ARAÇ KAPASİTELİ

Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan ve 4 bloktan oluşan 6 katlı otopark 36'sı engelliye ait olmak toplam 598 araç kapasiteli olacak. Ayrıca otoparkta 54 araçlık elektrik şarj istasyonu ve 3 yaya asansörü yer alacak.

192 ADET HEDERA SARMAŞIĞI DİKİLDİ

Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 6 katlı otoparkta kapsamlı bir bitkilendirme çalışması gerçekleştirerek, alanı daha yeşil ve daha estetik bir görünüme kavuşturdu. Çalışmalar kapsamında, otoparkın çeşitli noktalarına 192 adet hedera sarmaşığı dikildi. Hızlı gelişen ve dayanıklı yapısıyla bilinen sarmaşıklar, zamanla duvarları sararak yapı üzerinde doğal bir yeşil doku oluşturacak. Bu sayede hem beton görünümün yumuşatılması hem de ziyaretçilerin karşılandığı alanın daha sıcak ve doğayla uyumlu bir hâle getirilmesi hedefleniyor.