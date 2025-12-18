Ordu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle içme suyu hatlarında donma ve arızalar meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, yaşanan arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek vatandaşların susuz kalmasının önüne geçti.

ORDU (İGFA) - OSKİ ekipleri, donma riskine karşı önceden yapılan planlamalar doğrultusunda sahada yoğun mesai yaptı. İlçelerde meydana gelen su arızalarına 128 personel, 80 araç ve iş makinesi ile müdahale eden ekipler, kesintisiz içme suyu sağlamak için 7/24 görev başında bulundu.

'EKİPLERİMİZ 7/24 SAHADA'

Konuya ilişkin açıklama yapan OSKİ Genel Müdürü Murat Us, kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan tüm noktalara hizmet götürdüklerini belirtti. Us, 'Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor. İlçelerde oluşturduğumuz ekiplerle içme suyu ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale ediyoruz. Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk ve yağışlı havaya rağmen toplam 128 personel ve 80 araçla kesintisiz su için sahadaydık' dedi.