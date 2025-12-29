Kocaeli Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında yılın son tiyatro gösterileri bu hafta sonu gerçekleştirildi. Çayırovalı çocuklara özel gösterilerde, ilçedeki minikler doyasıya eğlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocuklar yılın son etkinliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin hayata geçirdiği projelerle 'Kültür-Sanat' kimliği kazanan Çayırova'da, yılın son tiyatro gösterileri, çocuklara özel oldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 2 gün boyunca düzenlenen tiyatrolarda, Çayırovalı çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı. Hafta sonu etkinliklerinin ilki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Cik Cik ile Vak Vak Macera Peşinde' isimli çocuk tiyatrosu etkinliği oldu.

27 Aralık Cumartesi günü iki seans olarak düzenlenen tiyatroyu yerinde takip eden çocuklar ve aileleri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

PAMUK ŞEKER VE PATLAMIŞ MISIR İKRAMI

Yılın son etkinliği ise 28 Aralık Pazar günü 'Dansçı Dede' isimli çocuk tiyatrosu oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çocuk tiyatrosu etkinliği yoğun katılıma sahne olurken, Çayırovalı çocuklar müziğin eğlenceli dünyasında neşeli bir gün geçirmiş oldu.

2025 yılının son etkinliğinde de salonu dolduran çocuklar, etkinlik sonunda pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarını da çok sevdi. Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, '2025'in son tiyatro etkinliği, renkli anlara sahne oldu.

'Dansçı Dede' isimli çocuk tiyatromuza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, tüm miniklerimize ve ailelerine mutlu hafta sonları dileriz' denildi.