KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bağçeşme'de bulunan Namazgâh Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde kapsamlı çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla şehitlik alanları daha estetik, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

MEVSİME UYGUN ÇİÇEKLERLE YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında mevsim şartları nedeniyle eskimiş ve solmuş çiçekler özenle sökülerek alandan kaldırıldı. Toprak hazırlığının ardından şehitlik alanlarına mevsime uygun yeni çiçekler dikildi.

GENEL BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Çiçek ekimiyle birlikte alan genelinde bakım çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda yabancı ot temizliği yapıldı, sulama sistemleri kontrol edildi ve gerekli görülen noktalarda toprak iyileştirme çalışmaları uygulandı.

ÇALIŞMALAR YIL BOYUNCA SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin hatırasına yakışır bir çevre oluşturmak amacıyla şehitliklerde bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarının yıl boyunca periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.