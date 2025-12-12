Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Büyükakın, alternatif bir bertaraf tesisi AR-GE çalışmasının başarıya ulaştığına ve meclisten bunun yetkisinin geçtiğine işaret etti. Başkan Büyükakın bu anlamda Kandıra'daki tesisi tek çözüm olarak görmediklerini, bu yeni tesise ağırlık verdiklerini kaydetti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığındaki mecliste, yeni atık tesisi kurulması için başkana ve belediye encümenine yetki verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Yine mecliste görüşülen ve Kandıra'ya kurulması planlanan Doğu Bölgesi Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili iddialara yanıt verirken bu konuya dikkat çeken Başkan Büyükakın şunları söyledi:

BÜYÜKAKIN: AR-GE ÇALIŞMAMIZ BAŞARILI İLERLİYOR

'Kandıra'ya yapmayı planladığımız tesisin mahsuru çevresel zararı olmadığı raporlandı. Havaya suya toprağa zararı yok. İlgili kurumlara göre de yok. Eğer varsa, hukuk gerekli kararını verir. Ama biz bu tesisleri yapmaya çalışırken, bir yandan da AR-GE çalışmalarına devam ettik. Daha farklı bir teknoloji geliştirmek mümkün olur mu diye çalıştık. Bir tane tesis AR-GE projesi başarılı oldu. Günlük 20 ton yakma kapasiteli bir tesis başarıyla çalıştı. Bu tesis, yerinde bertaraf eden bir tesis. Kandıra'da yapmayı planladığımız tesisin bir zararı olmadığını düşünmemize rağmen, bu tür bir tesisin ayrıca kurulması için bir yetkilendirmeyi bu mecliste almış oldum.'

BU ŞEHRE ASLA ZARAR VERMEM, VERDİRTMEM

'Ben bu şehrin bütün ilçelerinde yaşayan vatandaşları aynı derecede düşünen, hiçbirine zarar vermemek için hareket eden bir yaklaşım içindeyim. Ne Kandıra'ya ne başka bir yere zarar veririm. Bu tesisin AR-GE projesi başarılı olana kadar bizim A planımız Akçakese, yapacağımız olan biyokurutma tesisiydi. Bu karardan sonra bizim A planımız yeni tesis, yani AR-GE projesi kapsamında yapılacak tesis oldu. B planımız Akçakese oldu. Eğer A planı sorunsuz işlerse Akçakese bizim gündemizden kalkmış olacak.'

YENİ TESİS NASIL OLACAK?

'Çünkü böyle bir tesisin yapılması yaklaşık 4 yıl alıyor. O zaman bizim ellerimiz havaya kalkar. Şehrin atık süreci yönetilemez hale gelir. Bizim için A planımız, AR-GE projesi ile başarıya ulaşan, Çevre ve Enerji bakanlıkları bürokratları ile görüştüğümüz yeni tesistir. Bu tesis, diğer tesisler gibi bilinen çöp teknolojilerinden bir tanesi değil. Olduğu yerde bertarafı anında gerçekleştirebilen, günlük 20 ton kapasiteli bir tesis olacak. Mesela bir yerde günde 100 ton günde çöp toplanıyorsa, 20 ton çalışan tesisten 5 tane yan yana kurduğunuzda zaten oranın çöpü alınmış oluyor. Bu tesislerin, aktarma istasyonlarının olduğu noktada yapılması planlanıyor. Arkadaşlarımız çalışıyor.'