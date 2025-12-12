Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son faaliyetlerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün aktardığı bilgilere göre, 4-12 Aralık tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda önemli gelişmeler yaşandı.

4 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

4-12 Aralık tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 4 PKK'lı terörist teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde mağara, sığınak ve barınakların yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu ise Menbic'teki 4 kilometrelik bölümle birlikte toplam 732 kilometreye ulaştı.

HUDUTLARDA 235 ŞAHIS YAKALANDI

Hudut güvenliği kapsamında yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadele devam ederken, bu süreçte 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 şahıs yakalandı, 2 bin 315 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Yıl içerisinde yakalananların toplam sayısı 9 bin 491'e, engellenenlerin sayısı ise 62 bin 863'e yükseldi. Ayrıca Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan aramalarda 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İLE İSTİKRARA KATKILARIMIZ SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara katkı sunduğu da vurgulandı. Bu çerçevede NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'nin komutası 4 Temmuz'da, NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutası 5 Temmuz'da devredildi. Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevi ise 10 Kasım'da İtalya'ya teslim edildi.