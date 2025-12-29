Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü yakacak desteği ödemeleri başladı. Ailelere Kasım-Nisan ayları arasında toplam 6.000 TL verilecek proje kapsamında ilk ödeme Kasım ayı itibariyle yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine katkı sağlamak amacıyla yakacak desteği ödemelerine başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen destek kapsamında, düzenli gıda yardımı alan ailelere Kasım-Nisan ayları arasında aylık 1.000 TL, toplamda 6.000 TL yakacak desteği sağlanıyor.

İLK ÖDEME KASIM AYINDA YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda yürütülen yakacak desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların 41 Su Nakit Kartlarına yatırılıyor. Destek programı kapsamında ilk ödeme Kasım ayı için hak sahiplerinin kartlarına aktarılırken, ödemeler Nisan ayına kadar 6 ay boyunca düzenli olarak devam edecek.

AYLIK 1.000 TL DESTEK VERİLİYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla, Kocaeli genelinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin kış aylarında yaşayabileceği ısınma sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sağlanan yakacak desteğiyle vatandaşların kış mevsimini daha güvenli ve sağlıklı koşullarda geçirmesi amaçlanıyor.

BAŞVURULAR ÇÖZÜM MASASI ÜZERİNDEN

Yakacak desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası aracılığıyla alınıyor. Başvurular, uzman ekipler tarafından yapılan sosyal incelemelerin ardından değerlendiriliyor. Yardımın türü ve kapsamı ise Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanıyor.