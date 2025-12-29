Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları kapsamında, olası kar yağışı ve don riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla teknik koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kent genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte önleyici tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen veriler doğrultusunda, olası kar yağışı ve don olaylarına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Teknik toplantılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan başkanlığında, ilgili tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantılarda yoğun kar yağışı ihtimaline karşı alınacak önlemler, muhtemel kriz durumlarında uygulanacak müdahale planları, birimler arası görev ve yetki dağılımı ile mevcut hazırlık durumu ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış süresince vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla başta ana arterler, toplu taşıma güzergâhları, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere tüm ulaşım akslarını açık tutmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, can ve mal güvenliğini esas alan anlayışla, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı planlı, hızlı ve etkin müdahale prensibiyle görev yapmaya devam edecek.