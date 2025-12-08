Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya'da düzenlediği 'Mantar Avı' etkinliği, uzman rehberler eşliğinde doğa keşfi, bilimsel inceleme ve gastronomiyi bir araya getirerek katılımcılara kapsamlı bir deneyim sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilir turizmi güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen mantar rotalarından biri olan Ormanya'da özel bir 'Mantar Avı' etkinliği düzenledi. Gastronomi uzmanı Uğur Batı ve mikoloji alanında yetkin Dr. Semra Erol'un rehberliğini üstlendiği etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen influencerların katılımları ile keyifli bir doğa buluşmasına dönüştü.

DOĞASEVERLER İÇİN YENİ BİR MACERA

Ormanya'nın masalsı noktalarından Balıklı Gölet'te başlayan etkinlikte katılımcılar, uzman rehber eşliğinde yürüyüş yaparak, bölgedeki mantarların gizemli dünyasını keşfetti. Rota üzerindeki Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu'nu ziyaret eden ekip, kuş halkalama çalışmaları hakkında bilgi alıp, halkalanan kuşların doğaya salınış anına tanıklık etti. Dr. Semra Erol, toplanan mantarları inceleyerek; yenilebilir, nadir ve dikkat edilmesi gereken türleri hakkında bilgiler verirken, mantarların ekosistemdeki yeri ve besin değerlerini de katılımcılara aktardı. Etkinlik, mantar kokoreç ikramıyla son bulurken, katılımcılar mantarın gastronomideki farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buldu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN HEM BİLİM HEM DENEYİM FIRSATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in de eşlik ettiği 'Mantar Avı' etkinliği, katılımcıların hem nadir mantar türlerini keşfetmesini hem de mantarın ekosistemdeki rolü ve gastronomideki kullanım alanları hakkında bilgi edinmesini sağladı. Sahip olduğu zengin ekosistem, nadir mantar türleri ve doğal çeşitliliği ile Türkiye'nin en güçlü mantar gözlem bölgeleri arasında yer alan Ormanya, her yıl binlerce doğaseveri ağırlarken aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve gastronomi turlarına da ev sahipliği yapıyor.