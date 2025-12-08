Bu yıl ikincisi düzenlenen NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi'ne Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) de davetli sivil toplum kuruluşu olarak katıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 1999 Düzce depreminin ardından depremzedeler tarafından kurulan ve sonraki yıllarda profesyonel yapıya kavuşan DAKE, Türkiye ve dünyada meydana gelen afetlerde yürüttüğü başarılı arama kurtarma çalışmalarıyla tanınıyor. Birçok afette görev alan, çok sayıda kişiyi hayata döndüren ekip, Düzce'de meydana gelen kaza ve olaylarda da aktif rol alarak bölge halkının takdirini kazandı.

DAKE, 4-6 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda kurduğu stantta sahip olduğu araç, ekipman ve teçhizatları sergiledi. Fuar boyunca diğer arama kurtarma ekipleriyle bilgi alışverişinde bulunan DAKE, daha önce görev aldığı afetlerdeki tecrübelerini de katılımcılarla paylaştı.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

Afetlere dirençli toplum hedefiyle düzenlenen NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi, afet yönetimi alanında faaliyet gösteren akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. İlk olarak 2-4 Ekim 2024'te İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da yoğun katılımla tamamlandı.

VALİ SELÇUK ASLAN'DAN DAKE'YE ZİYARET

Düzce Valisi Selçuk Aslan, fuarda DAKE standını ziyaret ederek derneğin çalışmalarına verdikleri önemden dolayı memnuniyetini ifade etti. Vali Aslan, NADMEX Fuarı Organizatörü TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette hem fuar hakkında bilgi aldı hem de DAKE'nin uluslararası ölçekte düzenlenen bir fuara davetli olarak katılmasının önemli olduğunu vurguladı.