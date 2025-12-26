Kocaeli İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Kadına Konak Buluşmaları, bu hafta Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan kadınları konuk etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadınlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kentimizde yaşayan kadınların hem sosyalleşmeleri hem de bilgi edinmeleri amacıyla başlatılan Kadın Kadına Konak Buluşmaları her hafta farklı mahallelerde ikamet eden kadınları bir araya getiriyor. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programın bu haftaki konukları Kadıköy Mahallesi sakinleriydi.

KADININ FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞI

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Fatmagül Terzi'nin de bulunduğu buluşmada konuşma yapan Hemşire Pınar Türkel, kadın hastalıklarına dikkat çekerek meme kanseri ve HPV gibi önemli konularda detaylı bilgiler verdi. Psikolog Kübra Şıvgın Kara ise kadınları etkileyen stres faktörlerinin altını çizerek stres yönetimi, psikolojik iyilik halinin sağlanması ve depresyonla etkili baş etme yöntemlerinden bahsetti.

KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Programda konuşan Diyetisyen Hilal Katırağ Demir, menopoz dönemi beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği hakkında katılımcılara tavsiyelerde bulundu. Avukat Cansu Kaptan ise konuşmasında kadın hakları, şiddetle mücadele ve olası durumlarda başvurulması gereken kurumlar hakkında bilgiler verdi. Astrolog Nergis Ergüven ise burçlar üzerinden kadınların güçlü yönlerine dikkat çekti.