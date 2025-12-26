AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı tarafından Mahalle Muhtarları İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - '63 mahalle, tek hedef: Daha güçlü Karatay' anlayışıyla düzenlenen Mahalle Muhtarları İstişare ve Koordinasyon Toplantısı'nda, ilçenin 63 mahallesine yönelik yürütülen hizmet ve yatırımlar ele alınırken, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları muhtarlarla birlikte değerlendirildi.

Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; AK Parti Konya Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karatay'ın 63 mahallesinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Toplantıda, ilçenin dört bir yanında hayata geçirilen çalışmalar ele alınırken; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, fiziki yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yürütülen ve planlanan yatırımlar hakkında muhtarlara kapsamlı bilgiler verdi.

DEMİRCİ: KARATAY İÇİN ORTAK YOL HARİTASI OLUŞTURUYORUZ

Mahalle Muhtarları İstişare ve Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, programın temel amacının birlik ve beraberlik içerisinde Karatay'a hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Toplantının, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin doğrudan muhtarlar aracılığıyla ele alınması açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Akif Demirci, 'Hem mahallelerimizi hem de teşkilatımızı değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. Bu programda birlik ve beraberlik çerçevesinde muhtarlarımızla birlikte bir yol haritası çizdik. Muhtarlarımızdan talepleri aldık ve acil olarak yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit ettik.' dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın 2019 yılından bu yana mahallelerle ilgili çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akif Demirci, mahallelerin ortak sorunlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini kaydetti. Demirci, Karatay'ın her köşesinde omuz omuza çalıştıkları muhtarlara teşekkür ederek, 'Birlik ve beraberlik içerisinde Karatay'ımıza sundukları katkılar için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşımıza hizmet etmek adına fedakarca görev yapan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.' diye konuştu.

KÜÇÜKÇÖĞEN: 2026 YILINDA DA SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Konya İl Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen ise toplantının 2025 yılının değerlendirilmesi ve 2026 yılına yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

İl Başkanlığı olarak sahada aktif şekilde çalıştıklarını belirten Kazım Küçükçöğen, ilçe başkanlığı ve Karatay Belediyesi'nin de ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai harcadığını vurguladı. Mahallelerden gelen taleplerin yakından takip edildiğini kaydeden Küçükçöğen, iletişimin sürekli ve güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti. Teşkilatın kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu ifade eden Küçükçöğen şunları söyledi; 'Burası sizin kendi eviniz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin Konya'ya verdiği önemi biliyoruz. Bizler de partimize, belediyemize ve şehrimize nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz.'

Mahallelerin ihtiyaçlarının yanı sıra ülkenin genel hedeflerine de katkı sunmanın önemine değinen Küçükçöğen, 2026 yılında da sahada daha güçlü bir şekilde çalışacaklarını belirterek, 'İşimizi severek ve birlikte hareket ederek bu süreci başarıyla yürüteceğiz. Bu noktada muhtarlarımızın desteği bizim için çok kıymetli.' ifadelerini kullandı.