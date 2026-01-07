İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 2026 yılının ilk Sağlıklı Yaşam Yürüyüşünü, SEKA Park'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeyi sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yeni yılın ilk sağlıklı yaşam yürüyüşünü düzenledi.

SEKA Park'ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde yürüyüşe katılan kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkânı buldu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yürüyüş etkinlikleri önümüzdeki dönemde de program dahilinde devam edecek.