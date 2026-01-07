Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Sürmene'de pazar yeri ve otopark projesi hayata geçirilecek. Proje ile birlikte, ilçe merkezindeki trafik yoğunluğu azaltılıp alışveriş konforu da artırılacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan pazar yeri ve otopark sorununa çözüm olacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor

İlçenin sosyal ve ticari yaşamına değer katacak Sürmene Pazar Yeri ve Kapalı Otopark Projesi, modern mimarisi ve çevreci yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında 126 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilerek ilçe merkezindeki trafik ve park yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Vatandaşların daha konforlu ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için 268 adet tezgahlı pazar alanı oluşturulacak. Ayrıca proje bünyesinde 12 adet ticari dükkan, belediye hizmet birimleri, çay ocağı ve lavabolar yer alacak.

Öte yandan, projenin çatı katında çevre dostu bir yaklaşımla 4 bin metrekarelik alanda Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulacak. Bu sistem sayesinde tesisin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK BİR PROJE

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden projeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Sürmene ilçemizde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda modern, düzenli ve çevreci bir pazar yeri ve kapalı otopark projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje ile hem pazar esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet vermesini hem de hemşehrilerimizin konforlu bir alışveriş deneyimi yaşamasını hedefliyoruz. Aynı zamanda güneş enerji sistemiyle çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir tesis oluşturacağız.'