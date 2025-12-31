İstanbul Maltepe Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediği drama, resim, bale, keman, gitar ve piyano dersleri, yetişkinlere yönelik düzenlediği gitar, keman ve piyano dersleri ile vatandaşlar hem öğreniyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepeli vatandaşlar, Maltepe Belediyesi'nin çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlediği kültür ve sanat kurslarıyla sanatın çeşitli dallarıyla buluşmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği kurslar, uzman eğitimci kadrosu ile Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Çocuklara ve gençlere yönelik drama, resim, bale, keman, gitar ve piyano dersleri, yetişkinlere yönelik ise gitar, keman ve piyano dersleri sunuluyor. Vatandaşlar kurslar sayesinde hem öğreniyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.

'VATANDAŞLAR DOĞRUDAN SANATA ULAŞIYOR'

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Kursları Koordinatörü Efkan Uludağ, kültür ve sanat kurslarını Maltepeli vatandaşların sanata doğrudan ulaşması amacıyla başlattıklarını belirterek 'Farklı sanat alanlarında genç ve yetişkinlere yönelik birçok yaş grubuna hitap etmekteyiz. Bu doğrultuda çocuk, öğrenci, genç, çalışan ve emekli demeden toplumun her kesimine hizmet vermekteyiz. Kurslarımız ile ilgili olarak en çok önem verdiğimiz alan ise; eğitmen kadromuzun akademik deneyim gözetilerek kurulmuş olması ve eğitim planlamalarını da yaş gruplarına özel şekilde uygulamalarıdır. Başarımızın kaynağı olarak ise; toplumumuzun son yıllarda sanata olan ilgisinin artması ve bizlerin de buna aracılık ederek, akademik niteliği yüksek eğitmenler ile çalışıyor olmamızdır.' şeklinde konuştu.

GELECEĞİN SANATÇILARI YETİŞİYOR

Müziğe olan tutkusu nedeniyle kurslara yazıldığını ifade eden Zeynep Tekiner 'Annem Maltepe Belediyesi'nin müzik kursları olduğunu söyledi. Başvuru yaptım ve gitar derslerine başladım. Gitar öğrenmek çok zevkli ve heyecan verici. Dersler çok zevkli geçiyor. Yaşıtlarıma ve herkese burayı tavsiye ederim' dedi. Abdullah Varnasar ise kursları Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından görerek öğrendiğini ifade ederek 'Gitar kursuna katılmak için çok heveslendim. Annem de beni yazdırdı. Dersler ve eğitim gayet güzel. Öğretmenimiz çok ilgili.' şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Maltepe Belediyesi'nin piyano kursuna devam eden İpek Arya Aydoğan 'Piyano çalmayı öğrenmek istiyordum. Dersler çok eğlenceli geçiyor. Kendimi burada çok geliştiriyorum. Bence müziğe ilgisi olan herkes buraya gelmeli' şeklinde düşüncelerini ifade ederken Nazlı Elif Altay ise 'Maltepe'ye yeni taşındık. Maltepe Belediyesi'nin piyano dersi verdiğini sosyal medya ilanlarından öğrenince çok sevindim. Buraya gelip çocukluk hayalimi gerçekleştirmek istedim.' diye konuştu. Herkesin bu dersleri alacak ekonomik gücü olmadığına dikkat çeken Altay 'Belediyenin böyle bir olanak sunması çok güzel bir hizmet. Belediyelerin sanatı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kursların sayılarının daha çoğalmasını, enstrüman çeşitliliğinin artmasını istiyorum. Çevremde bu kurslara katılmak isteyen çok arkadaşım var. Kurslara çok kız öğrencinin katıldığını görüyorum. Belediye Başkanımız Esin Köymen'e ve Maltepe Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ederim.' diye konuştu.