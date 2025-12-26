Kocaeli İzmit Belediyesi, Edebiyat Sokağı ve Sabri Yalım Parkı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmetini hayata geçirerek vatandaşların kamusal alanlarda güvenli ve kolay internet erişimini sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kent genelinde dijital erişimi artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Edebiyat Sokağı ve Sabri Yalım Parkı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vatandaşların kullanımına sunuldu. Uygulama sayesinde İzmitliler, sosyal yaşam alanlarında kesintisiz ve güvenli internet erişiminden yararlanabilecek.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Vatandaşların hizmetten faydalanabilmesi için cep telefonlarından 'İzmit Belediyesi Free Wi-Fi' ağına bağlanmaları ve telefonlarına SMS ile gelen şifreyi ekrana girmeleri yeterli oluyor. Kısa sürede tamamlanan bu işlemle birlikte kullanıcılar ücretsiz internete erişim sağlayabiliyor. Parkta vakit geçiren, kitabını okuyan, arkadaşlarıyla buluşan ya da açık havada çalışan vatandaşlar, artık internet ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek.

DAHA YAŞANABİLİR VE ERİŞİLEBİLİR

Özellikle gençler ve öğrenciler için önemli bir kolaylık sunan uygulama, kamusal alanların daha işlevsel hale gelmesine katkı sağlıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri, daha yaşanabilir ve daha erişilebilir bir kent hedefiyle dijital altyapı yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.