İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlediği seminerle engelli, yaşlı ve özel gereksinimli bireyler için depremde alınması gereken önlemleri ele aldı. Uzmanlar, afet öncesi hazırlık, tatbikat ve doğru ilk yardım uygulamalarının önemine dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüren Beylikdüzü Belediyesi, 'Engelli, Yaşlı ve Özel Gereksinimli Bireyler İçin Deprem Stratejisi ve Risk Azaltma Yöntemleri Semineri' düzenledi.

Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve İletişim Uzmanı Adem Kuyumcu, engelli, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin afet öncesinde ve afet sırasında alması gereken önlemler ile risk azaltma yöntemlerine değindi.

Beylikdüzü Belediyesi Nefes Arama ve Kurtarma Medikal Tim Sorumlusu Nazmiye Aslıtürk ise doğal afetlerde doğru ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi vererek acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekilirken Beylikdüzü Belediyesi'nin engelsiz ve güvenli bir yaşam için yürüttüğü çalışmalar bir kez daha vurgulandı.