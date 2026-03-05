Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine katkı sunacak ve vatandaşların huzur bulacağı kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde sahne alan ses sanatçısı Tarık Genç ve Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Balcıoğlu, tasavvuf musikisinin gönüllere dokunan eserleriyle dinleyicilere huzur dolu bir Ramazan akşamı yaşattı.

MANEVİ İKLİM MÜZİKLE BULUŞTU

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleşen dinleti programında ses sanatçısı Tarık Genç sahne alırken, Çamlıca Cami İmam Hatibi Hafız Yunus Balcıoğlu da programa konuk oldu. Tasavvuf musikisinin gönüllere dokunan eserlerinin seslendirildiği gecede katılımcılar huzur dolu bir akşam yaşadı.

GÜZEL BİR RAMAZAN AKŞAMI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda Ramazan ayının manevi atmosferi, tasavvuf ezgileri ve ilahilerle salonu dolduran vatandaşlara güzel bir Ramazan akşamı yaşattı.