Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Aytaç Doğan Quartet ve Küçük Aytaç Doğan Ramazan Konseri', sanatseverlere kültür ve sanat dolu bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, kanun sanatçısı Aytaç Doğan sahne aldı. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programda, usta sanatçıya sahnede torunu Küçük Aytaç Doğan da eşlik etti.

Kanunun zarif ve etkileyici tınılarının öne çıktığı gecede seslendirilen seçkin eserler, dinleyenleri mest etti. Usta sanatçı ile genç yeteneğin aynı sahnede buluşması, müziğin kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bir kültürel miras olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Konserin sonunda kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve torunu Küçük Aytaç Doğan, müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.