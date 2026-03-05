Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir Delemenler Mahallesi'nde son bir yılda 250 patlağın yaşandığı 40 yıllık içme suyu hattını yenilemek için çalışma başlattı. 17 kilometrelik ana hat ve 550 abonenin branşman bağlantıları modern altyapı sistemiyle yenilecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde kronikleşen içme suyu sorununu çözmek için dev bir çalışma başlattı.

Son bir yılda 250'den fazla arızanın yaşandığı, 40 yıllık, ekonomik ömrünü tamamlamış hat, modern altyapı sistemleriyle baştan aşağı yenileniyor. Proje kapsamında 17 kilometrelik ana hat ile birlikte 550 abonenin branşman bağlantıları da güncellenecek. Çalışmalar tamamlandığında mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanması hedefleniyor.

BAŞKAN DUTLULU, 'SORUNUN FARKINDAYIZ, ÇÖZÜM İÇİN SAHADAYIZ'

Manisa genelinde başlatılan altyapı hamlesine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Dutlulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 'Manisa'mızın dört bir yanında altyapı seferberliğimiz devam ediyor. Delemenler Mahallemizde uzun yıllardır el sürülmemiş ve sık sık arıza vererek vatandaşımızı mağdur eden hatları tamamen yeniliyoruz. Sorunun farkındayız ve çözüm için aralıksız çalışıyoruz. 17 ilçemizde belirlediğimiz program dahilinde eski hatları yenilemeye, halkımızın uzun yıllardır yaşadığı mağduriyetleri kalıcı olarak gidermeye devam edeceğiz.'

'KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA TASARRUF SAĞLIYORUZ'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile mahalle sakinleriyle bir araya gelen ve ardından çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, gerçekleştirilen bu önemli yatırım sayesinde hem su kayıplarının azaltılacağını hem de arızalardan kaynaklanan mağduriyetlerin en aza indirileceğini ifade etti.

Kılıç, 'Delemenler Mahallemiz, kırsal 8 ayrı yerleşkeden oluşan ve 2 binden fazla nüfusa sahip büyük bir mahalle. Bu mahallemizde uzun yıllardır yaşanan arızalar ve su kayıplarını kalıcı olarak çözmek amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyoruz. Toplam bedeli 21 milyon TL olan bir yatırımla, mahallemizde 17 kilometre içme suyu şebeke hattı ve 550 adet branşman hattını tamamen yeniliyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki; bu çalışmanın tamamını kendi ekip ve ekipmanlarımızla, öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bunu kendi imkanlarımızla yaptığımız için kurum bütçemizde de önemli ölçüde tasarruf sağlamış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında, hemşehrilerimiz daha sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyu altyapısına kavuşacaklar. Delemenler Mahallemize ve Alaşehir'imize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.