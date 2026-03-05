Bilimin aydınlatıcı gücünü çocukların hayal dünyasıyla buluşturmaya devam eden Osmangazi Belediyesi, son olarak İsmetiye Hasan Orhaneddin İlk ve Ortaokulu'ndan 53 öğrenci için Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) gezisi düzenledi.

BURSA (İGFA) - Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezi kapsamında öğrenciler, GUHEM bünyesinde yer alan uzay, havacılık ve bilim temalı sergi alanlarını gezerek bilgiler edindi.

Bunun yanı sıra interaktif uygulamalar, deney düzenekleri ve simülasyon alanları çocukların merak duygusunu pekiştirirken, öğrenme sürecini daha etkili hale getirdi.

Gezi süresince uzay yolculuğunun zorluklarını yakından deneyimlediklerini belirten öğrenciler, etkinlikleri ilgi ve heyecanla takip ettiklerinin altını çizdi. GUHEM'de keşif dolu anlar yaşayan çocuklar, 'Burada özellikle uçak simülasyonunu deneyimlemek bizleri çok mutlu etti. Eski uçakların nasıl olduğunu ve insanların uçaklarla nasıl bir bağı olduğunu öğrendik. Uzayla alakalı keşiflerin yıllar öncesine dayanması oldukça etkileyiciydi. Burası gerçekten hepimiz için çok faydalı oldu. Gezinin gerçekleşmesini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) gezisi, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.