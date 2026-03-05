Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Ramazan ruhunu yaşatmak için düzenlediği Nilüfer Ramazan Sokağı, Karadeniz kültürüne ev sahipliği yaptı. Gecede, vatandaşlar soğuk havaya rağmen horon halkalarıyla meydanı ısıttı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Ramazan Sokağı, bu kez Karadeniz'in renkli kültürünü ağırladı. Nilüfer Belediyesi ve Trabzon ve İlçeleri Kültür Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte sahne alan Medet Şahiner, Özgür Aydın, Utku Çalışkan, Emre Öztürk ve Mustafa Dibiç, Karadeniz'in kendine özgü ezgilerini Nilüferliler için seslendirdi. Bursa Horonder Folklor Ekibi'nin sergilediği performans izleyicilerden tam not alırken, müziğin ritmine kapılan vatandaşlar meydanda dev horon halkaları kurarak renkli görüntüler oluşturdu.

Renkli etkinliğe eşi Nuray Özdemir ile katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, halk odaklı yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde vatandaşlara nefes alacak alanlar yaratmak istediklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Arzu ettiğimiz Nilüfer, herkesin kendini iyi hissettiği ve güven içinde eğlendiği bir yerdir' dedi.

Konuşmasında bölgedeki Karadenizli nüfusun yoğunluğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, geçen yıl ilki yapılan Karadeniz Festivali'nin bu yıl da düzenleneceğinin müjdesini de verdi.