Antalya Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, yeni yılı özel bir etkinlikle karşıladı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri, noel baba, müzik ve dans eşliğinde yeni yıla Engelsiz Kafe'de 'merhaba' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Engelsiz Kafe'de özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve ailelerle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Özel gereksinimli bireyler düzenlenen etkinlikte yeni yıl pastasının mumlarını birlikte üflerken yeni yıl için güzel dileklerde bulundu. Müzik eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar geçiren katılımcılara noel baba da eşlik etti.



Etkinliğe katılan Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Canan Keleş, dayanışmanın ve sevginin önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



'Bugün burada sevginin, dayanışmanın engel tanımadığını bir kez daha hep bir arada ispatlıyoruz. Özel çocuklarımızın sevgisi, ailelerimizin sabrı ve umudu, Belediye Başkanımız Ümit Uysal'ın da önderliğinde bizlere daha merhametli, daha dayanışmacı, daha aydınlık bir gelecek için umut veriyor, güç veriyor. Bu vesileyle yeni yılın sizlere sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, her bir evladımızın daha erişilebilir ve daha eşit yarınlarda yaşamasını umut ediyoruz. Dayanışmanız için, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.'