Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK bünyesindeki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Murşide Aslan, geçtiğimiz günlerde katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik'le ilgili açıklama yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - İstanbul'da görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik'in öğrencisi tarafından hayatını kaybetmesinin herkesi derinden sarsarken, büyük bir üzüntüye boğduğunu dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK bünyesindeki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Murşide Aslan, 'Bu elim olay, eğitim ve toplumsal sorumluluk konusunda üzerinde düşünmemiz gereken önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlatmaktadır: Eğitim yalnızca okulda değil, ailede başlar. Çocukların kişilik gelişiminde ve değer dünyasının şekillenmesinde aile başta olmak üzere yakın çevrenin rolü hayati öneme sahiptir' dedi.

Anne-babalar, kardeşler ve çocukların hayatında yer alan tüm yetişkinler olarak herkesin kendisine soru sorması gerektiğini aktaran Aslan, 'Çocuklarımızın merhametli, diğergam, anlayışlı, hassas ve nezaket sahibi bireyler olarak yetişmesi için yeterince çaba gösteriyor muyuz? Bir çocuğun sınıfında engelli bir arkadaşıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmesi, onunla dostluk geliştirebilmesi; apartmanında, mahallesinde ve sosyal yaşamın farklı alanlarında çeşitlilikle doğal bir temas içinde büyüyebilmesi empati duygusunun gelişiminde temel unsurlardır.

Empati, birlikte yaşamanın en güçlü dayanağıdır. Unutulmamalıdır ki değerler bilinçli şekilde kazandırılmazsa, oluşan boşluk başka unsurlarla doldurulabilir. Bu nedenle şiddeti değil merhameti, öfkeyi değil anlayışı, ayrışmayı değil birlikte yaşam kültürünü çoğaltmak zorundayız. Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şiddetin her türlüsünü reddediyor, toplumsal sorumluluğun hepimize ait olduğunu bir kez daha vurguluyoruz' ifadelerini kullandı.