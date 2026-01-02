Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, madde bağımlılığı bulunan bireylere yönelik açtığı Tazelenme Merkezi'nden 5 kişi daha mezun oldu. Böylece, 2 yılda 169 danışanı mezun edilerek ikinci hayatlarına başlamaları sağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Bağımsız Yaşam Derneği ile yapılan protokol çerçevesinde hizmete açılan Tazelenme Merkezi, 2 yıldır alkol, madde ve kumar bağımlılığı bulunan bireylere ilişkin sosyal risklerin azaltılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.

Bağımlılara 3'er aylık eğitimler veren Tazelenme Merkezi'nde son olarak 5 danışan, mezun edilerek yeni bir hayata başlamaları sağlandı. Böylece bugüne kadar mezun olan danışan sayısı, 169'a yükseldi.

EĞİTİMLER 3 AY SÜRÜYOR

Ocak 2023'te hizmete başlayan Tazelenme Merkezi 20 danışan kapasitesine sahip. Ve toplam 12 personel görev yapıyor. 3'er ay süren eğitimin içeriğini bireysel ve grup psikoterapileri, psiko-eğitim oturumları, 12 basamaklı iyileşme programı, manevi değerler eğitimi, sosyal ve kültürel faaliyetler ve aile eğitimi oluşturuyor. Değerler eğitimi de programın en önemli ayaklarından biri. Eğitim programı dışında merkez içerisinde hizmet alan sosyo-ekonomik düzeyi düşük bireyler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım hizmetleri ile de destekleniyor. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan danışanların mezuniyet sonrası süreci de takip ediliyor. Açıldığı tarihten itibaren Tazelenme Merkezi'nden 292 bağımlı birey faydalanırken, 480 aileye de bağımlılıkla ilgili eğitimler verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bağımsız Yaşam Derneği ile yapılan protokol çerçevesinde hizmete aldıkları Tazelenme Merkezi'nin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini vurguladı. Mezun danışanların da en zor olanı başardığını ifade eden Başkan Büyükakın, 'Mezun danışanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yeni başlangıçlar her zaman güzeldir' dedi.