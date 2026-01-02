İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığı 2024 yılı nisan ayında yüzde 2 seviyesinde olan 13,5 kilometrelik Buca Metrosu'ndaki tünel kazılarında sona yaklaşıldı. İki tünel açma makinesi Fuar İzmir yönünde ilerleyerek kentin güney aksındaki ulaşımı kökten değiştirecek yeni bir etabın kapısını araladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Buca Metrosu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığı 2024 yılı nisan ayında yüzde 2 seviyesinde olan, Üçyol-Buca Koop arasındaki 13,5 kilometrelik hattın tünel kazıları tamamlanma aşamasına geldi. 2024 yılında yüzde 6 olan projenin genel ilerleme seviyesi ise yüzde 42'ye ulaştı. Kısa süre içinde Üçyol ile Buca Koop arasındaki tünellerin tamamlanması hedeflenirken, iki tünel açma makinesi (TBM) Buca Koop-Fuar İzmir arasında tünel kazılarına başladı. Diğer iki TBM de önümüzdeki aylarda Fuar İzmir-Buca Koop yönünde tünel açma işlemlerine başlayacak. Buca Metrosu'nun Fuar İzmir'e uzatılmasıyla, 25 bin kişinin istihdam edildiği ESBAŞ'a ulaşım da kolaylaşacak.

Tüneller, Fuar İzmir'e kadar uzanacak ve burada atölye ile bakım binalarının yer aldığı, 80 bin metrekare kapalı alana sahip bir depo sahası bulunacak. Çamlıkule-Fuar İzmir arasındaki ilave metro hattında 3 istasyonun yer alması planlanıyor. Son istasyon fuar bölgesinde konumlanacak. İstasyonların yapımı için fizibilite ve ulaşım etüt raporları tamamlanma aşamasına geldi. Buca Metrosu üzerindeki toplam istasyon sayısı 14'e çıkacak. Böylelikle Buca Metrosu, Buca'yı boydan boya kat ettikten sonra Gaziemir'e de ulaşacak. Bozyaka'da ayrıca bir giriş-çıkış yapısı yer alacak. Bu kapsamda, başlangıçta 13,5 kilometre olan Buca Metrosu'nun hat uzunluğu 17,8 kilometreye ulaşacak. İlave tünel kazılarının yaklaşık bir yıl sürmesi ve hattın 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

GÜNDE 400 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINACAK

Hattın uzatılması, Fuar İzmir'in hemen bitişiğinde bulunan ve 25 bin kişinin istihdam edildiği ESBAŞ'a ulaşımı da kolaylaştıracak. Buca Metrosu için toplam 108 araçtan oluşan, 18 setlik sürücüsüz metro aracı filosu oluşturulacak. Bu araçlar, mevcut metro hatları ve İZBAN ile entegre olacak hat üzerinde her gün 400 binin üzerinde yolcu taşıyacak.