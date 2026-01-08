Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşıma yepyeni hizmetlerle çözüm olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hafif dolgu teknolojisiyle yapımı hızla süren Başiskele Koridor Projesi'nde ilk kavşak olan 'Yuvacık Bağlantı Kolu' trafiğe açıldı, araç geçişleri başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğine dev projelerle neşter vuruyor, tıkanan damarları birer birer açıyor.

Bu kapsamda Başiskele-İzmit arasındaki trafiği önemli ölçüde rahatlatmayı planlayan Başiskele Koridor Projesi'nde ilerleme oranı yüzde 45 seviyesine ulaştı. Geofoam dolgu üzerine yapılan projede ilk trafiğe açılan kısım ise 'Yuvacık Bağlantı Kolu' (İzmit yönü) oldu. Sürücüler merakla beklediği yolu artık güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek. Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan Gölcük yönü istikametine giden Kuzey yan yol ise 15 gün içinde trafiğe açılmış olacak.

GÖLCÜK İSTİKAMETİ AY SONUNA DOĞRU AÇILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dağhan Çelebi, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, 'Başiskele Köprülü Kavşağı Projesi'nin Yuvacık girişinde yaklaşık 700 metre üzerinde yaptığımız geofoam yolun asfalt ve refüj çalışmalarını tamamlayarak 300 metrelik kısmı trafiğe açtık. Bu ayın sonuna doğru ise Gölcük istikametindeki yan yolu da açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Zemin iyileştirmesinin tamamlandığı projenin fore kazık imalatı da bitmek üzere. İki adet köprü ayağı imalatına trafiği aksatmamak adına yeni yolların açılmasının akabinde başlanacak. Geofoam bloklarla dolgu yapılan bölgede ilk yatırım maliyetinde yaklaşık 350 milyon TL tasarruf sağlanırken, koridor projesiyle birlikte 9 bin tırın trafiğe çıkışının önüne geçilerek trafik yükü hafifletilecek.

2025 yılının haziran ayı sonunda başlayan koridor projesinde 16 kilometrelik ulaşım koridoru inşa edilecek. D-130 Karayolu'ndaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan projede; 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üst geçit yapılacak. Koridor boyunca yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Projede yaklaşık 100 bin metreküp geofoam teknolojisi de kullanılacak.

Proje kapsamında devam eden yol yapımında 167 bin ton PMT (plentmiks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Proje kapsamında 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı da gerçekleştirilecek.