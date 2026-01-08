Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 2025 yılı boyunca tramvay ve otobüs hatlarında toplam 139 milyon 294 bin 201 yolcu taşıyarak kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 2025 yılı boyunca toplu taşıma, otopark hizmetleri, bisiklet paylaşım sistemleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital uygulamalar alanlarında çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdi.

Kayseri Ulaşım A.Ş., 2025 yılı içerisinde kent içi ulaşımda önemli bir yolcu hareketliliğine hizmet verdi. Bu kapsamda tramvay hatlarında 51 milyon 637 bin 604, otobüs hatlarında ise 87 milyon 656 bin 597 yolcu taşındı. Tramvay ve otobüs hatlarında toplam 139 milyon 294 bin 201 yolcu taşınarak kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan hizmetlere kesintisiz şekilde devam edildi.

2025 yılı verilerine göre; yol kenarı otoparklardan 984 bin 736, katlı otoparklardan 580 bin 100, vale hizmetlerinden 74 bin 390 araç yararlandı. Yol kenarı otoparklarda kredi kartı ile temassız ödeme uygulaması hayata geçirilirken, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeme seçeneği de kullanıma sunuldu. Abonelik işlemleri ise Kayseri Ulaşım A.Ş. web sitesi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde yapılabilir hale getirildi.

Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, 2025 yılında istasyon sayısını 91'e çıkardı. Sistem, 1.000 bisiklet ve 1.968 park ünitesi ile hizmet vermeye devam etti. 2025 yılı içerisinde; 193 bin 342 kullanıcı, 452 bin 961 kullanım, 4 milyon 321 bin kilometre kullanım mesafesi kaydedildi.

Sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılında yolcu kilometre başına karbon ayak izi miktarında azalma sağlandı. Bu kapsamda; otobüslerde 5,8 gCO2e/pkm, raylı sistemlerde 3,55 gCO2e/pkm azaltım gerçekleştirildi.

Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından, Türkiye'de toplu ulaşım sektöründe ilk ve tek olma özelliği taşıyan Rüzgâr Enerji Santrali Projesi hayata geçirildi. Proje, 3 türbinden oluşan toplam 21 megavat kurulu güce sahip bulunuyor. Ayrıca Organize Depo Sahası ve İldem Depo Sahası'nda Güneş Enerji Santrali Projeleri tamamlanarak toplam 2 megavat kurulu güç devreye alındı.

Raylı sistemlerde mesafe bazlı ücretlendirme modeli olan 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması 2 Haziran tarihinde devreye alındı. Uygulama, hizmete alındığı tarihten itibaren 858 bin 373 kez kullanıldı.

23 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Osman Kavuncu-DSİ Katlı Kavşak çalışmaları kapsamında raylı sistem seferleri otobüs aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Bu süreçte günlük ortalama 65 bin yolcu, otobüslerle aktarmalı şekilde taşındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri programında, Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin 'Raylı Sistem Bakım Atölyesi Operasyonel Mükemmellik ve Yalınlaştırma Projesi', 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş. Rüzgâr Enerji Santrali Projesi' olmak üzere iki projesi 98 puan alarak değerlendirme aşamasına geçti.

Yerli ödeme sistemi Troy kartları, toplu ulaşımda kullanıma sunularak vatandaşlara hızlı ve kolay ödeme imkânı sağladı. Toplu taşımada konfor, güvenlik ve sürdürülebilirliği arttırmak amacıyla planlanan otobüs garaj noktalarından Anayurt Garaj Noktası hizmete alındı.

Vatandaşların ilçe yolculuklarını önceden planlayabilmelerini sağlayan 'Yerim Ayrı' mobil uygulaması hizmete sunuldu. Uygulama, Bünyan, Develi ve Tomarza ilçelerinde kullanılmaya başlandı. Kayseri Ulaşım A.Ş., 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle kent içi ulaşımın her alanında planlı, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürerek Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam etti.