Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Anma Programı, yoğun bir katılıma sahne oldu. Sivaslıların talebini geri çevirmeyen Başkan Büyükakın, Kocaeli'ye yakışır bir Aşık Veysel Anı Evi'nin en kısa sürede hayata geçirileceğini müjdeledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aşık Veysel Anma Programı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, önceki dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, belediye başkanları, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşık Veysel'in yalnızca bir ozan değil, milleti ortak duygularda buluşturan bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Aşık Veysel'i sevmek, Türkiye'yi sevmekle eş değerdir. Millet; aynı şeyi hissedebilen insanların oluşturduğu bir topluluktur. Türk, Kürt, Laz, Çerkes diye ayrımın bir anlamı yoktur. Aynı duyguyu hissediyorsak millet oluruz. Bize bu duyguyu hissettirenler, sözlerini damıtarak dizelere döken ve gönüllerimize akıtanlardır. Bir millet yükseliyorsa, onu bir araya getiren birileri vardır. Düşüyorsa, ortak duygularını kaybetmiştir. Bizi biz yapan seslerdir, bizi biz yapan nefeslerdir. Onlar, ruhumuzdur' dedi.

BÜYÜKAKIN MÜJDEYİ VERDİ

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş'ın Aşık Veysel Anı Evi talebine de değinen Başkan Büyükakın bu isteği kırmadıklarını belirterek, 'Aşık Veysel'e yakışır bir anı evinin Kocaeli'ye kazandırılması, o sesin ve o nefesin yaşatılması adına çok büyük bir katkı olacaktır. En hızlı şekilde yapacağız. Buradan söz veriyoruz. En kısa sürede Aşık Veysel Anı Evi'ni şehrimize kazandıracağız' diye konuştu. Programda kısa bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Aşık Veysel'in eserleriyle toplumsal hafızada derin izler bırakan, birlik ve beraberliği pekiştiren çok kıymetli bir değer olduğunu ifade etti.

Programda konuşan torunu Çiğdem Özer, anneannesi Gülizar Hanım'dan dinlediği dedesi Aşık Veysel'e dair hatıraları konuklarla paylaştı.

Özer, Aşık Veysel'in mirasına sahip çıkılmasından ve bu anlamlı anma programından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kadir Zortaş ise Aşık Veysel'in Anadolu'nun ortak sesi olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı programı düzenleyen Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Zortaş ardından da Başkan Büyükakın'a bir hediye takdim etti. Program, Cengiz Özhan'ın konseri ile sona erdi. Ünlü sanatçının seslendirdiği Aşık Veysel türkülerine eşlik eden katılımcılar, duygu dolu anlar yaşadı.