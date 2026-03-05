Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu, kurduğu iftar sofralarıyla kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Turgutlu halkıyla geniş katılımlı iftar sofrasında buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her zaman vatandaşın yanında olmaya ve toplumsal dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen iftar programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'RAMAZAN BEREKETİNİ HALKIMIZLA PAYLAŞIYORUZ'

İftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, 'Ramazan'ın bereketini 17 ilçemizde halkımızla paylaşıyoruz. Bu mübarek ayda aynı sofrada buluşarak birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

GELENEKSEL GÖSTERİLERLE RAMAZAN COŞKUSU

İftar yemeğinin ardından düzenlenen semazen gösterisi ve geleneksel eğlenceleri büyük ilgi gördü. Semazen gösterisiyle Ramazan'ın manevi huzuru sahneye taşınırken; Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterileriyle çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLERİNİ BELİRTTİ

İftar programına katılan vatandaşlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya, teşekkür ederek, Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini aynı sofrada paylaşmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.