2025 yılı içerisinde yaklaşık bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı, nesli tükenme tehlikesi altındaki jaguar ve boz ayılara da kucak açtı. Jüliet isimli dişi siyah jaguar ve Yumuk isimli boz ayı Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri oldu.

İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi, habitat kaybı ve insan baskısı nedeniyle hızla yok olan yaban hayatına dikkat çekmek ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

2025 yılı içerisinde yaklaşık bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı, nesli tükenme tehlikesi altındaki iki önemli türü daha koruma altına aldı. Bu kapsamda park, Kocaeli Darıca'daki özel bir hayvanat bahçesinden transfer edilen dişi siyah jaguar ile 20 yaşındaki dişi boz ayıyı bünyesine kattı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hâlen bir erkek ve iki dişi olmak üzere üç boz ayı bulunurken, yeni transferle birlikte ayı grubu da güçlendirildi. Bu transferle birlikte İzmir Türkiye'deki tek jaguara ev sahipliği yapmaya başladı.

YUMUK ARTIK İZMİR'DE YAŞAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, boz ayının yıllardır Darıca'daki özel bir hayvanat bahçesinde yalnız yaşadığını belirterek, bu yalnızlığa son vermek amacıyla transfer sürecinin başlatıldığını söyledi. Eğrilmez, 'Yumuk artık burada, diğer ayılarla birlikte yaşayacak. Amacımız bu türleri korumak, yaşatmak ve yeniden doğaya kazandırmak. Bu amaçla da Yumuk'un Doğal Yaşam Parkı'ndaki ayı grubuna katılmış olmasından mutluyuz' dedi. Boz ayıların gerek dünyada gerekse Türkiye'de sayılarının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Eğrilmez, kaçak avcılık, yaşam alanlarının daralması, yol ve baraj projeleri ile trafik kazalarının bu azalmanın başlıca nedenleri olduğunu vurguladı. Parkta ayı yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Eğrilmez, bunun türün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

KORUNAN TÜRLERDEN JAGUAR DA İZMİR'E EMANET

Doğal Yaşam Parkı'na kazandırılan bir diğer önemli tür ise Juliet adı verilen dişi siyah jaguar oldu. Orta ve Güney Amerika kökenli olan jaguarların doğal yaşam alanlarında hızla yok olduğuna dikkat çekilirken, geçmişte Amerika ve Meksika'da da yaşayan bu türün artık bu bölgelerde görülmediği belirtildi. Jaguarların, uluslararası kırmızı listelerde yer alan korunan türler arasında bulunduğu ifade edildi. Serkan Eğrilmez, parkta daha önce jaguar bulunmadığını belirterek, ziyaretçilerin artık siyah bir jaguarla karşılaşacağını söyledi. Siyah jaguarın ayrı bir tür olmadığına dikkat çeken Eğrilmez, 'Jaguarlar normalde sarı-kahverengi tüyler üzerinde siyah desenlere sahiptir. Ancak bu desenler vücudun tamamını kapladığında hayvan siyah görünür ve bu bireyler siyah jaguar olarak adlandırılır. Şu anda Türkiye'de yalnızca bir jaguar bulunuyor ve o da İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki siyah jaguar' dedi.