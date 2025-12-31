Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi beklenen yoğunluğa karşı otobüs ve tramvay hatlarında ek seferler düzenledi. Buna göre ana arterlerde ulaşımın yılın ilk saatlerine kadar kesintisiz sürmesi sağlanacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz şekilde faydalanabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm planlamaları titizlikle yapıyor. Bu kapsamda yılbaşı gecesi (31 Aralık Çarşamba-Bugün) yaşanması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla tramvay ve otobüs hatlarında ek seferler düzenlendi.

YOĞUN HATLARDA EK SEFERLER

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen uygulama kapsamında yoğun olarak kullanılan Hat 11, Hat 33, Hat 100, Hat 135, Hat 145, Hat 490, Hat 500, Hat 510B ve Hat 750 numaralı otobüs hatlarında sefer sayıları yılın ilk saatlerine özel olarak artırıldı. Hat 33'ün seferleri 03.00'a, Hat 100'ün seferleri 02.30'a, Hat 490 ve 750'nin seferleri ise 02.00'ye kadar devam edecek. Böylece vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterlerde ulaşım hizmetleri sürdürülmüş olacak.

TRAMVAY İLE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Ayrıca Otogar-Kuruçeşme Tramvay Hattı ile Şehir Hastanesi-Kuruçeşme Tramvay Hattı'nda da seferler devam edecek. Tramvay hattında Otogar'dan gerçekleşecek son sefer 02.30'da, Kuruçeşme'den ise son sefer saat 03.00 olarak planlandı. Şehir Hastanesi'nde ise yolcular tramvay hizmetinden ise 02.20'e kadar faydalanabilecek. Böylelikle Kocaelililer, yeni yılı karşılarken ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamadan güvenle seyahat edebilecek.