Konya Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Safevi, Osmanlı ve Selçuklu sanat geleneğinden beslenen 'Ebvâb-ı Rıdvan'sergisi, vatandaşlardan tam not aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, sanatçı Rıdvan Ak'ın 'Ebvâb-ı Rıdvan' isimli kişisel sergisini Karatay Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Sıddıka Sanat Galerisi ve Nigarhane'nin katkılarıyla düzenlenen sergide, Rıdvan Ak'a ait toplam 33 eser yer aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği serginin küratörlüğünü Sıddıka Berat Ak üstlendi.

Sergide yer alan eserler, sanatçının uzun süredir üzerinde çalıştığı Safevi Dönemi sanatlarının etkisiyle ortaya çıktı. Yapıların ihtişamlı kapıları, eserlerin ana ilham kaynağını oluşturdu. Rıdvan Ak; kapıların bıraktığı etkiyi hayal dünyasında geliştirdiği tasarımlarla birleştirerek, özgün kapı kompozisyonları ortaya koydu.

ESERLERİN HAZIRLIĞI 1 YIL SÜRDÜ

Bir yıl süren tasarım ve uygulama sürecinin ardından tamamlanan sergide, minyatür ve tezhip motifleri bir arada kullanılırken; Safevi, Osmanlı ve Selçuklu sanat anlayışının izleri ön plana çıktı. Sergide bulunan eserlerin 17'si klasik minyatür tekniğiyle, 16'sı ise sanatçının doktora tez konusu olan 'Safevi Dönemi Kalem-i Siyahî' tekniği ile hazırlandı. Sergide; geçmişte üretilen kapı ve objelerin detaylı ve tasarımlı olduğu vurgulandı. Kapılar üzerinden oluşturulan anlatım diliyle, sanatın gündelik yaşam nesnelerine kattığı değer güçlü bir biçimde aktarıldı.

RIDVAN AK: GEÇMİŞİN SANAT RUHUNU BUGÜNE TAŞIMAK İSTEDİK

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan sanatçı Rıdvan Ak, çalışmalarının temelini Safevi Dönemi sanatlarının oluşturduğunu belirterek, serginin doktora çalışması olan Safevi Dönemi kalem-i siyahi minyatürleri üzerinden şekillendiğini ifade etti.

Tezhip, minyatür ve kalem işi alanlarında dersler verdiğini aktaran Ak, günümüzde kullanılan kapı ve objelerde estetik anlayışın giderek sadeleştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Günümüzde kapılardan objelere kadar birçok alanda minimalist ve kübik yaklaşımlar hakim. Çelik yapı kullanımı sürüyor ancak geçmiş örneklere baktığımızda, çok küçük alanlarda bile sanatı hissettiren detaylar görüyoruz. Sanatçılar, yaptıkları işe kendi ruhlarını katmışlar.'

Bu anlayıştan yola çıkarak sergiyi kurguladığını dile getiren Rıdvan Ak, kapıları bir anlatım dili olarak seçtiğini vurguladı. Safevi sanatları başta olmak üzere Osmanlı ve Selçuklu sanat anlayışını da harmanladığını ifade eden Ak, ortaya çıkan eserlerin hiçbirinin birebir bir kapı örneği olmadığını belirterek, 'Tamamı hayalimde tasarladığım, özgün kapılar olarak ortaya çıktı.' dedi.

'KARATAY BELEDİYESİ'NİN DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Karatay Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Rıdvan Ak, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Karatay Belediyesi'nin sanatçıya sunduğu imkanlar bizim için çok değerli. Kapı temasından yola çıkarak bize böyle bir kapı açmaları ve bu sergi alanını oluşturmaları Konya'da önemli bir eksikliği doldurdu. Sergi alanının esnek yapısı, mekanı çok verimli kullanmamıza imkan sağladı. Bu vesileyle Karatay Belediyemize ve Hasan Başkanımıza teşekkür ediyorum.'