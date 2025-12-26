Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişe sahip çıkarak kültürel mirasımızı geleceğe taşımaya devam ediyor. Bu bağlamda Seka Kâğıt Müzesi ile Kocaeli Bilim Merkezi'nin yer aldığı komplekste bulunan tarihi saat kulesi, Büyükşehir ekipleri tarafından elden geçirildi, eski görünümüne kavuşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - 1936 yılında kurulan Seka Kâğıt Müzesi ile Kocaeli Bilim Merkezi'nin yer aldığı komplekste bulunan tarihi saat kulesinin bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla kentin belleğinde önemli bir yere sahip olan yapı hem eski görünümüne kavuştu hem de yeniden işlev kazandı.

DURAN ZAMAN YENİDEN İŞLİYOR

Uzun yıllardır bölgeyle özdeşleşen saat kulesinin mekanizması tamamen yenilenirken, müze binası içerisinde yer alan iki adet saatin de bakım ve onarımı yapıldı. Böylelikle tarihi saat kulesinde duran zaman yeniden işlemeye başladı.

KENT HAFIZASINI CANLI TUTUYOR

Cumhuriyet'in sanayi miraslarından biri olan Seka Selüloz ve Kâğıt Fabrikası'nın temeli 14 Ağustos 1934'te atıldı. Modern Türkiye'nin sanayileşme sürecinin simgelerinden olan fabrika, 2005 yılında kâğıt üretimini durdurmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bugün müze ve bilim merkezi olarak kullanılan alan, geçmişle bugünü bir araya getirerek kent hafızasını canlı tutmaya devam ediyor.