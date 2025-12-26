Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 650 dönüm alan üzerine kurulu Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen tatbikata; İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ORBEL A.Ş., Ordu AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan telesiyej kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin koordineli ve profesyonel müdahalesiyle başarıyla kurtarıldı.

KOORDİNASYON VE MÜDAHALE YETENEĞİ TEST EDİLDİ

Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinde bulunan 2 adet telesiyejde gerçekleştirilen tatbikat, kayak sezonunda yaşanması muhtemel acil durumlara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetlerini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma ekiplerinin öncülüğünde yürütülen tatbikata ORBEL, AFAD ve Jandarma ekipleri de aktif destek verdi. Tatbikat, drone ile havadan da saniye saniye görüntülendi.

ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ SEZONA HAZIR

Başarıyla tamamlanan tatbikatla birlikte olası bir kurtarma durumunda yaşanabilecek eksiklikler yerinde tespit edilirken, Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinin her yönüyle sezona hazır olduğu bir kez daha ortaya konuldu.