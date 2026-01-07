Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Seka Tüneli'nde trafik kazası sonucu hasar gören yan panelleri kapsamlı bir çalışmayla yeniledi. Güvenli ulaşımı olumsuz etkilememesi için yapılan çalışmalarla zarar gören panellerden 19'u, dayanıklılığı yüksek beton malzeme kullanılarak kalıp halinde yeniden üretildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi'ne bağlı A Takımı ekiplerince 5,5 metre uzunluğunda ve 3,5 ton ağırlığındaki beton paneller, üretim sürecinin ardından özel araçlarla Seka Tüneli'ne taşındı.

Montaj işlemleri, vinç yardımıyla titizlikle gerçekleştirildi. Çalışmalar süresince hem ekiplerin hem de sürücülerin güvenliği için tünel içinde ve giriş-çıkış noktalarında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, gerekli uyarı levhaları yerleştirildi ve çalışma alanı bariyerlerle çevrildi.

KALICI BİR ÇÖZÜM OLUŞTURULDU

Yenilenen yan paneller, tünelin yapısal güvenliğini artırmanın yanı sıra olası kazalarda darbe emici özelliğiyle hem sürücüler hem de araçlar için daha güvenli bir geçiş sağlıyor. Aynı zamanda tünelin genel görünümüne katkı sunan paneller, uzun ömürlü yapıları sayesinde bakım ihtiyacını azaltarak kalıcı bir çözüm oluşturuyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seka Tüneli, sürücülere güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.