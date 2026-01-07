İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Gaziemir Sarnıç'ta başlattığı 205 milyon liralık içme suyu altyapı yatırımında çalışmaların yüzde 25'i tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla İzmir'in su altyapısını güçlendirmeye ve kenti geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'nde 205 milyon liralık yatırımla yürütülen çalışmalarla içme suyu altyapısı baştan sona yenileniyor. Fatih ve Hürriyet mahallelerinde eş zamanlı sürdürülen imalatlarda, ekonomik ömrünü dolduran mevcut PVC borular sökülerek yerine dayanıklı ve uzun ömürlü duktil borular döşeniyor. Yüzde 25'i tamamlanan proje ile hem kayıp-kaçak oranlarının azaltılması hem de artan nüfusun uzun yıllar boyunca güvenli içme suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı Merkez-Güney Bölgesi'nde görevli inşaat mühendisi Bekir Bekiroğlu, Sarnıç'taki altyapı yatırımı kapsamında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bekiroğlu, 'Toplamda 60 kilometre duktil boru hattı ve 15 kilometre branşman hattı olmak üzere 75 kilometrelik kapsamlı bir altyapı yatırımını hayata geçiriyoruz. Eylül ayında Başkanımız Cemil Tugay'ın temelini attığı projede bugün itibarıyla yaklaşık 15 kilometrelik imalat tamamlandı ve çalışmalar yüzde 25 seviyesine ulaştı. Amacımız, ekonomik ömrünü tamamlamış hatları tamamen devre dışı bırakarak kesintisiz, sağlıklı ve kayıpsız içme suyu sağlamak' dedi. Bekiroğlu ayrıca, proje kapsamında planlanan içme suyu deposunun ihale sürecinin de tamamlandığını ifade etti.

ÜÇ EKİP, 30 PERSONEL SAHADA

Sahada çalışmaların eş zamanlı olarak üç ekip tarafından yürütüldüğünü, ekip sayısının daha da artacağını belirten Bekiroğlu, 'Yaklaşık 30 personel, başta Fatih ve Hürriyet mahalleleri olmak üzere farklı noktalarda görev yapıyor. Çalışmalarımız etaplar hâlinde ilerliyor. Bu sayede hem imalat hızını artırıyoruz hem de bölge sakinlerinin günlük yaşamını en az düzeyde etkiliyoruz. İşin sözleşme süresi iki yıl olarak belirlenmiş olsa da projeyi planlanan takvimden daha önce tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırım tamamlandığında Sarnıç Mahallesi, uzun ömürlü ve modern bir içme suyu altyapısına kavuşacak. Bölgenin yalnızca bugününü değil, geleceğini de güvence altına alıyoruz' dedi.