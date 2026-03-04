Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen 'Halk Berber' hizmete başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un talimatıyla geçtiğimiz aylarda başlayan 'Halk Berber' projesinde sona gelindi.

Dalaman Belediyesi Hizmet Binası birinci katında hizmete açılan Halk Berber'de 70 yaş ve üzeri vatandaşlar ücretsiz olarak berber hizmetinden yararlanabilecek.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık olacak Halk Berber ile 70 yaş ve üzeri vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanacak.

Sağlık durumu nedeniyle Halk Berber'e gelemeyen ve evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için ise yaş sınırı olmaksızın evde tıraş hizmeti sunulacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ise Bozbel, Çöğmen, Darıyeri, Elcik, Gürleyk, Kavacık, Kayadibi, Kızılkaya, Narlı, Sabunlu ve Taşbaşı mahallelerinde randevu alınması halinde mobil berber hizmeti verilecek.

BAYRAM TRAŞI HALK BERBER'DE

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 70 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz şekilde bayram tıraşlarını olabileceklerini belirtti.

Dalaman Belediyesi olarak hayata geçirdikleri sosyal destek projelerinin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Durmuş; 'Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, özellikle büyüklerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Halk Berber hizmetimizle hem ekonomik destek sağlamayı hem de vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmeyi amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.