Artvin Kulüpler Arası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği maçında Arhavi ARTEK Spor Kulübü takımını 3-1'lik skorla mağlup eden Artvinspor Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Arhavi Spor Salonu'nda oynanan maçı Artvinspor ilk seti 25-23 kaybetti. Maçın ikinci setiyle birlikte maça ağırlığını koyan Artvinspor, 25-20, 25-16, 25-15 setlerle maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Maçın ardından il birinciliğini elde eden oyuncularını tek tek kutlayan Artvinspor Kulübü Voleybol Antrenörü Yusuf Arslaner, geriye düştükleri maçı çevirerek şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

BU ŞAMPİYONLUK PLANIN, EMEĞİN VE İNANCIN ESERİDİR

Arslaner, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Artvinspor olarak Kulüpler Arası Genç Kızlar kategorisinde Artvin İl Birincisi olduk.

Açık söylüyorum; bu başarı tesadüf değil. Sezon başından beri ne çalıştıysak sahada karşılığını aldık. Disiplinli çalıştık, vazgeçmedik, birbirimize inandık. Bu kupayı hak ederek kazandık. Birlikte görev yaptığımız hocamız Mavişe Kızıl ile süreci en ince ayrıntısına kadar planladık. Antrenman programından maç stratejisine kadar her detayı titizlikle yürüttük. Bu başarı da iki antrenörün ortak emeğinin yanı sıra sahadaki güçlü iletişimi ile her daim yanımızda olan kulüp voleybol sorumlusu Ali İhsan Altuntaş'ın imzası vardır.' dedi.

ŞEHRİN ADINI TAŞIYAN ARTVİNSPOR'UN FORMASINI GİYMEK HER OYUNCUYA NASİP OLMAZ

Oyuncularının şehrin adını taşıyan Artvinspor'un formasının değerini ve sorumluluğunu bildiklerini kaydeden Arslaner,' Oyuncularımız sahada karakter koydu. Zor anlarda geri adım atmadılar. Artvin Spor formasının ağırlığını taşıdılar ve bunun sorumluluğunu bildiler. Ayrıca Artvinspor yönetimine de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Süreç boyunca yanımızda oldular, bize güvendiler ve gerekli ortamı sağladılar. Başarı bir bütündür; sahadaki mücadele kadar arka plandaki destek de çok kıymetlidir. Bu bir son değil. Bu, Artvinspor'un yükselişinin başlangıcıdır. Daha büyük hedeflere yürüyoruz. Büyük Artvinspor ailesi olarak Nisan ayında yapılacak olan Genç Kızlar Grup Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu yolda bize inanan, güvenen ve destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Bir kez daha oyuncularımı tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum' diye konuştu.

Maçın ardından Artvinspor'a 1.lik kupasını Arhavi İlçe Gençlik Spor Müdürü Tanju Özkara verdi.

Özkara, her iki takım oyunlarını sergiledikleri oyundan dolayı tebrik ederek, bundan sonraki spor yaşantılarında başarı dileklerinde bulundu.