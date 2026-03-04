Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin ortaklığında düzenlenen iftar programında özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından Konya'daki özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Geleneksel olarak düzenlenen Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki iftar programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her insanın farklı bir şekilde imtihan olduğunu belirterek, 'Sizdeki sabrın ve şükrün bizlerde olmadığına şahit oldum, bizler bu konuda çok eksiğiz. Asıl engelin Allah'ın kendisine kulak verip duymayan, göz verip görmeyen, ağız verip konuşmayan insanlarda ve gönüllerde olduğuna şahit oldum' diye konuştu.

Kavuş, bu alanda titizlikle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, 'Engelsiz Yaşam Merkezi'miz için atamalarımız yapıldı. Sayın Valimizin ve Sayın Bakanımızın büyük desteğiyle kısa süre içerisinde açılışı yapılacak, Konya'mıza yakışır şekilde hizmet verecek. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın' ifadelerini kullandı.

KONYA, HER ZAMAN MERHAMETİ VE VEFASIYLA ÖN PLANDA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde, iftar sofrasında dezavantajlı vatandaşlar ve aileleriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, asırlardır dayanışmanın ve kardeşliğin yurdu olan Konya'nın, her daim merhametiyle ve vefasıyla ön plana çıktığını anımsattı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, ⁠⁠Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, protokol üyeleri, engelli derneklerinin başkanları, özel bireyler ve aileleri katıldı.