BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yapılması planlanan 144 öğrenci kapasiteli yükseköğrenim kız yurdunun yapımına destek veren Yarına Şans Ver Derneği (YASAV) ile bir protokol imzaladı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen imza törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Mahmut Demiröz, YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren ile YASAV Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

'KIZ ÇOCUKLARININ BARINMA SORUNUNU DAYANIŞMAYLA ÇÖZECEĞİZ'

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dayanışma kültürünün ilçe için taşıdığı değere dikkat çekti. Herkesin kendini rahat ve mutlu hissettiği bir kent için çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

'Her zaman dayanışmanın sesi Nilüfer diyoruz. Nilüfer bir kadın kentidir ve böyle bir kentin belediye başkanı olarak sizlerle ortak proje üretmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitime erişebilmesi için öncelikle güvenli ve hijyenik ortamlarda barınma sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Hayata geçirmek istediğimiz kız yurduna verdiğiniz destekten ötürü YASAV'a teşekkür ediyorum.'

Nilüfer'de kadınlara, çocuklara, gençlere, dezavantajlı gruplara ve tarıma yönelik hassasiyetlerin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, ilçede yapımı devam eden üç yeni kreş projesinin de yine bu dayanışma ruhuyla ilerlediğini sözlerine ekledi.

'HER KIZ ÇOCUĞU YARININ KENDİSİDİR'

YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren ise dernek olarak kız çocuklarının eğitim, sosyal yaşam, spor ve sanat alanlarında eşit fırsatlarla yer almalarını önemsediklerini belirtti. Eren, 'YASAV Turna Kızları projemizle kız çocuklarımızın potansiyellerini keşfetmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını hedefliyoruz. Bu imza ile kızlarımıza destek olmak adına büyük bir adım atıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, her kız çocuğu yarına şans değil; yarının kendisidir' dedi.

Konuşmaların ardından, Yüzüncuyıl Mahallesi'nde inşa edilmesi planlanan yurt için protokol imzalandı.