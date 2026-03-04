Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği sihirbaz gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, ailelerin de birlikte vakit geçirebildiği sıcak bir ortam oluşturdu.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel etkinliklerle zenginleştiren Osmangazi Belediyesi, özellikle çocuklar için düzenlediği programlarla miniklere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu kapsamda Demirtaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sihirbazlık gösterisi, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Salonun büyük bir bölümünü dolduran çocuklar, sahnede sergilenen birbirinden eğlenceli ve şaşırtıcı gösteriler karşısında büyük bir heyecan yaşadı. Sihirbazın sahnelediği renkli gösteriler, çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken, salonda bulunan aileler de bu eğlenceli anlara ortak oldu.

Program boyunca çocukların yüzlerinden eksik olmayan gülümseme, Ramazan etkinliklerinin ilçede oluşturduğu sıcak atmosferi gözler önüne serdi.