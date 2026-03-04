Bunlar da ilginizi çekebilir

İftarın ardından düzenlenen etkinlikler, ilçede bayram havası estirdi. Semazen gösterisiyle Ramazan'ın manevi huzuru sahneye taşınırken; Hacivat-Karagöz, sihirbaz ve jonklör gösterileriyle çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.

SEMAZEN GÖSTERİLERİ VE GELENEKSEL EĞLENCELER İLGİ GÖRDÜ

Ramazan ayının dayanışmayı güçlendiren manevi iklimine vurgu yapan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Dutlulu, masaları tek tek gezerek talepleri dinledi ve çocuklarla sohbet etti.

İftar programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, CHP Demirci İlçe Başkanı Abdullah Demirkol, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Demirci ilçesine taşıdı. Yüzlerce vatandaşın aynı sofrada oruç açtığı programda, manevi atmosferin yanı sıra çocuklar için düzenlenen renkli etkinlikler büyük ilgi gördü.

