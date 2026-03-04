Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve manevi derinliğini yansıtan anlamlı bir buluşmaya daha imza attı.

BURSA (İGFA) - DAĞ-DER tarafından düzenlenen iftar programına katılan Başkan Aydın, kurulan gönül sofrasında hemşehrileriyle bir araya geldi.

Osmangazi Gösteri Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen iftar programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra DAĞ-DER Genel Başkanı Derya Başak ile dernek üyeleri katılım gösterdi.

İftar öncesinde davetlilerle yakından ilgilenerek masaları tek tek gezen Başkan Erkan Aydın, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA ÇABA GÖSTERİYORUZ'

Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Ramazan ayının bereketi, siz değerli dostlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldiğimizde daha da artıyor. Bu iftarda bizlerle buluştuğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca ilçemizin farklı noktalarında her akşam binlerce vatandaşımızla iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Ramazan ayının sonunda yaklaşık 120 bine yakın vatandaşımızı iftar sofralarımızda ağırlamış olacağız. Bunun yanı sıra yine yaklaşık 20 bin vatandaşımıza Ramazan desteği ve erzak paketleri ulaştırarak ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çaba gösteriyoruz. Belediyeler, halkın ihtiyaç duyduğu her noktada vatandaşın yanında olması gereken kurumlardır. Biz de Ramazan'ın bereketini Osmangazi'deki vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya gayret ediyoruz. Hep birlikte büyük bir aileyiz. Allah önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na eriştirsin.'

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN'

DAĞ-DER Genel Başkanı Derya Başak ise, 'Bu anlamlı iftar sofrasında bir araya gelerek kardeşlik duygularımızı pekiştirmemize, aynı ekmeği ve aynı lokmayı paylaşmamıza imkan sağlayan değerli Belediye Başkanımız, hemşehrimiz Erkan Aydın'a gönülden teşekkür ediyorum. Bizimle aynı sofrayı paylaşmak için gönlünü ortaya koyan tüm dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Soframız bereketle dolsun; dağımızın gücü ve sesi daha gür çıksın, yöremiz gelişip büyüsün, birlik ve beraberliğimiz daim olsun' diye konuştu.

Konuşmaların ardından DAĞ-DER Genel Başkanı Derya Başak, günün anısına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür plaketi takdim etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen program, samimi sohbetler ve hatıra fotoğraf çekimleriyle sona erdi.