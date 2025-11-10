Bunlar da ilginizi çekebilir

İhaleyi kazanan Aron Mekanik İnşaat Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. firmasına yer teslimi yapılarak, firma ekipleri direk yerlerinin tespitine ve temel kazı çalışmalarına başladı. İzmit Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen proje tamamlandığında, sokak hayvanlarının barınma, rehabilitasyon ve bakım süreçleri modern, güvenli ve doğayla uyumlu bir alanda gerçekleştirilecek.

MODERN, GÜVENLİ VE DOĞAYLA UYUMLU

Sekbanlı Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden Dost Pati Hayvan Bakım Evi'nin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 2,6 kilometre uzunluğunda 34,5 kV enerji nakil hattı ve trafo tesisi işinin ihalesi tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Hayvan dostu İzmit Belediyesi, sokak hayvanlarının modern ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi - Dost Pati Yaşam Alanı projesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kocaeli İzmit Belediyesi, Dost Pati Yaşam Alanı'nın enerji ihtiyacını karşılamak için 2,6 kilometrelik enerji nakil hattı ve trafo tesisi çalışmalarını başlattı.

