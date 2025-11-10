Sosyal medyada yayılan 'okullarda Atatürk'ü anma yasaklandı' iddiaları dezenformasyon çıktı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Millî Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Bakanlığın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün valiliklerce belirlenen ve halka açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu vurgulanıyor. Yazıda, Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklandığına dair herhangi bir ifade bulunmuyor. Sadece siyasi partilerin, kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı belirtiliyor.

Ayrıca yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin gönüllü olarak fidan dikim etkinliklerine katılmaları teşvik ediliyor. Öğrenciler, dikilen fidanlara Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin mesaj kartları yerleştirecek.

İletişim Başkanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına dayalı Atatürk'ü anma faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesini istedi.