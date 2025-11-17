Kocaeli İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çınar Çocuk Evlerinden faydalanan minik öğrenciler ve velilerinin katıldığı tiyatro gösterisi etkinliği düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çınar Çocuk Evlerinden faydalanan minik öğrenciler ve velilerinin katıldığı tiyatro gösterisi etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre Tiyatrosunun gösterisi minikler ve aileleri tarafından çok beğenildi. Programda katılımcılara patlamış mısır ikramında bulunuldu.

'HAYALLERİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu oyundan önce yaptığı konuşmada, '20 Kasım Çocuk Hakları Gününü kutlamak üzere buradayız. İzmit Belediyesi olarak sizleri korumak, güçlendirmek, hayallerinizi geliştirmek için çalışıyoruz. İzmit Belediyesi sizler için çalışan, sizleri düşünen bir belediye. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki hep birlikteyiz, iyi ki İzmit'in çocuklarıyız. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in de selamlarını iletiyorum' dedi.